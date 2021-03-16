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القبض على بطلة استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية

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القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية القبض على بطلة استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية

مصراوي Masrawy

12:41 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب_ علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع على أحد مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات تقوم باستجداء جمهور ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم باستجداء الركاب داخل قطارات مترو الأنفاق، مستخدمة عدة أساليب احتيالية للنصب عن طريق (سرد قصص غير حقيقة) وقيامها بوضع مادة حمراء اللون تشبه لون الدماء أسفل قدمها اليمنى، مدعية إصابتها وعدم مقدرتها على العمل، وذلك لاستعطاف المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد هوية المذكورة وأمكن ضبطها حال استجدائها للركاب بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، وبحوزتها مبلغ مالي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها تلك الأعمال، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطها في ممارسة أعمال التسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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