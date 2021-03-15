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شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد المستجد

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شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد المستجد

مصراوي Masrawy

10:56 م الإثنين 15 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية "ناتسيمبيو" التابعة لشركة "روستيك" الحكومية الروسية أندريه زاجورسكي، اليوم /الاثنين/، إن الشركة تعمل على تطوير لقاح خاص بها ضد .

وأضاف زاجورسكي - حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) -"أن الشركة تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى امتلاكهم مضادات اختلاج أخرى تعمل مباشرة (قيد التطوير)".

وفي السياق ذاته ،أكدت "روستيك" المعلومات المتعلقة بتطوير لقاحها المضاد للفيروس، مؤكدة أن تطوير اللقاح يتم على أساس مؤسستي "ميكروجين" و"فورت" الإختصاصيتين في إنتاج عقاقير مناعية بيولوجية، وهو في مرحلة مبكرة.

وفي أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز أبحاث "جاماليا" للكيمياء الكهربائية اطلق عليه "سبوتنيك V"، ويعتمد اللقاح على منصة ناقلات للفيروسات الغدانية مدروسة جيدا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وفي أيضا، تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا المستجد، هما لقاح"EpiVacCorona" من مركز "فيكتور"، ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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