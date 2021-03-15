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الإعلام الأمني العراقي: سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية

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الإعلام الأمني العراقي: سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية الإعلام الأمني العراقي: سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية

مصراوي Masrawy

10:51 م الإثنين 15 مارس 2021

بغداد - (د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الاثنين، أن صاروخين سقطا خارج قاعدة بلد الجوية دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة سعدية الشط قاطع عمليات ديالى.

وفي وقت سابق، أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن العامري، أنه لا خسائر بشرية أو مادية إثر الاستهداف الصاروخي.

وقال العامري في تصريح صحفي، إن "أبراج القاعدة رصدت سقوط صواريخ خارج القاعدة بمسافة تصل الى نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر".

ونفى سعد، سقوط صواريخ داخل القاعدة".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد في وقت سابق باستهداف محيط قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين بصاروخي كاتيوشا.

وتتعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي التي تقع على تخومها قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة، بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية ازدادت وتيرتها بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبومهدي" المهندس بضربة جوية أمريكية مطلع العام الماضي.

وتتهم فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بتنفيذ تلك الهجمات التي غالبا ما تستهدف مصالح الولايات المتحدة وقواعد التحالف الدولي في العراق.

ومع توالي الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواجهة المليشيات المسؤولة عنها.

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