أخبار عاجلة

النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
عام على خط النار.. بطولات أصحاب البالطو الأبيض بمستشفى أبوتيج للعزل في أسيوط -
القاهرة.. رفض لخطوات إثيوبيا الأحادية -
عداد مياه ذكي يوفر المال ويحمي الكوكب.. شاهد كيف يعمل -
وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية -
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع -
إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب" -
ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه! -
"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سيارة محملة بـ 40 جوال ذهب خام و2.1 مليون جنيه بأسوان

Print
ضبط سيارة محملة بـ 40 جوال ذهب خام و2.1 مليون جنيه بأسوان ضبط سيارة محملة بـ 40 جوال ذهب خام و2.1 مليون جنيه بأسوان

مصراوي Masrawy

10:46 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت القوة الأمنية المعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان، من ضبط سيارة نقل يستقلها شخصين، مُحمل عليها 40 جوال بداخلهم مادة بيضاء اللون وزنت حوالي طن، والتي تستخدم في استخراج خام الذهب مخبأة أسفل قطع غيار وإطارات السيارات، ومبلغ مالي قدره 2,135,000 جنيه إثنان مليون ومائة خمسة وثلاثون ألف جنيهاً.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بأن المضبوطات والمبلغ المالي خاصين بشخصين "صاحب محلات مصوغات ذهبية وشريكه"، مقيمان بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان، وأنهما يقوما بتوصيلهم لـ إلى صاحب طواحين أحجار الكوارتز التي يُستخلص منها خام الذهب".

وأضافا بأن المبلغ المالي لشراء السبائك الذهبية منه لسالفي الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

شبكة عيون الإخبارية