الجيش اليمني يقتل ويأسر عددًا من عناصر ميليشيا "الحوثي" شمال صعدة

★ ★ ★ ★ ★

"النويهي": عثر بحوزتهم ألغام وتصدت القوات لهم بعد محاولة تسلل فاشلة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، من صد محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على موقع الجيش بجبهة الشامية شمال محافظة صعدة.

وتفصيلاً، قال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من أسر ثلاثة مسلحين من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وبحوزتهم عدد من الألغام أثناء تصدي قوات الجيش الوطني لهم بعد محاولة تسلل فاشلة".

وأضاف العميد النويهي "أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا فيما لاذ البقية بالفرار".

