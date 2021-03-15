جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة تدشن فريقها التطوعي "حياتنا رسالة"

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دعماً لجهود تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع

دشنت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة فريقها التطوعي (حياتنا رسالة) دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع ورغبة الجمعية ضمن رؤيتها وسياستها في إشراك المتطوعين.

وقع الميثاق كل من المدير التنفيذي للجمعية خالد محمد الشيخ ومدير وحدة التطوع بالجمعية بندر معيض القحطاني، وقائد فريق حياتنا رسالة التطوعي عادل عبدالله الدوسري، وبناء على ذلك يتولى الفريق تنفيذ مبادرات الجمعية لسقيا الماء لجميع الفئات المستهدفة بمنطقة مكة المكرمة.