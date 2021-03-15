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على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

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في اللقاء الأول لمدرب الفريق وبهدفي "توامبا" والنابت

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

خطف التعاون بطاقة التأهل لدور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره القادسية 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في ربع نهائي كأس الملك.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان التعاون المبادر في التسجيل عند الدقيقة العاشرة من قدم الكاميروني "توامبا " عبر تسديدة صعبه جداً على حارس مرمى القادسية محمد الواكد.

حاول الضيوف تعديل النتيجة في وقت مبكر، لكن ذلك لم يتحقق لهم إلا عند الدقيقة 42 حينما استثمر هداف الفريق حسن العمري عرضية مثالية وصلته من "ستانلي " وقبله من " اسبريا " ترجمها الأول داخل شباك كاسيو.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 58 أحرز سميحان النابت الهدف الثاني للتعاون بعد أن وصلته كرة ولا أجمل من "كاكو "، أسكنها الأول داخل شباك الواكد.


وحافظ التعاون على نتيجة التقدم حتى صافرة النهاية.

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

على حساب القادسية.. التعاون يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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