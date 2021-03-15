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القبض على عامل لاتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج بمنطقة النزهة

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القبض على عامل لاتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج بمنطقة النزهة القبض على عامل لاتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج بمنطقة النزهة

مصراوي Masrawy

09:52 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عامل لاتهامه بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بعد أن استدرجه داخل جراج بمنطقة النزهة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا في 17 يناير الماضي، بقيام عامل بجراح، باستدراج طفل إلى غرفة داخل الجراج، حيث قيده المتهم بالحبال وقام بهتك عرضه، وعقب ذلك هدده بالضرب في حالة الإفصاح لأهله وفضحه، ولكن الطفل أخبر والدته.

وحررت والدة الطفل محضرًا بقسم شرطة النزهة حمل رقم 3868 لسنة 2021، وتم القبض على المتهم بعد هروبه لمحافظات الصعيد، وفور عودته للقاهرة تم ضبطه.

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