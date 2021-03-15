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البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة في الترويج للقاح

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البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة في الترويج للقاح

مصراوي Masrawy

09:48 م الإثنين 15 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترحب بمساعدة الرئيس السابق دونالد في الترويج للقاح لمؤيديه.
وأوضحت ساكي - في تصريح أوردته "سي إن إن" اليوم - أنه " في حالة أن الرئيس السابق ترامب أصبحت لديه رغبة في أن يتحدث بشأن سلامة وفعالية اللقاح، بالتأكيد سندعم ذلك".
وأشارت إلى أن الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الإبن وبيل كلينتون وجايمي كارتر، "لم يكونوا في حاجة إلى دعوة" للمشاركة في الترويج للقاح ، مؤكدة أن هدف الرئيس بايدن هو إيصال اللقاح لكل الأمريكيين "ليس فقط الذين صوتوا من أجله".

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