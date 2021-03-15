مصرع شاب صدمه قطار في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شاب مصرعه، بعد أن صدمه قطار بضائع متجه إلى الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، بينما نقل رجال الإسعاف جثة المتوفي إلى مشرحة السويس.

تلقى مدير أمن السويس اللواء محمد الألفي إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجناين، بمصرع شاب صدمه القطار عند مزلقان قرية العمدة، بينما انتقلت قوة من مباحث القسم لموقع الحادث.

أفادت المعاينة وسؤال شهود العيان بأن المجني عليه "محمد حسن - 21 عامًا"، مقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، يعمل في السويس في محل بقالة بقرية العمدة مجاور للمزلقان.

همّ المجني عليه بعبور شريط السكة الحديد بالتزامن مع غلق المزلقان وعبور القطار إلا أنه لم يحسن تقدير المسافة فصدمه القطار، ولقي مصرعه متأثرًا باصابته بكسر في الجمجمة ونزيف حاد، تسبب في هبوط حاد بالدورة الدموية ولقي مصرعه في الحال.​