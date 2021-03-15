مستعينة بأقاربها.. وكيلة مدرسة تعتدي على مديرها في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تعدت وكيلة بإحدى مدارس مركز المراغة شمالي سوهاج على مدير مدرستها، مستعينة بأقاربها، إثر خلاف بينهما حول العمل، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة التعليم في المحافظة الدكتور عربي أبو زيد، استبعاد مدير ووكيل المدرسة محل الواقعة "السكة الحديد الابتدائية"، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهما، موضحًا أن القرار يأتي في سياق الحرص على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

كما أضاف وكيل الوزارة أنه جرى تكليف قائم بعمل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، مشددًا على أنه لن يسمح لأي معلم أو معلمة بإحداث أي سلوكيات أو أفعال من شأنها التأثير على انتظام العمل داخل المدارس، نافيًا ما تردد حول استعانة وكيلة المدرسة بأقاربها والتعدي على المدير داخل المدرسة، لافتًا إلى أن ذلك حدث في قريتهما التي يقيمان.​