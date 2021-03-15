​​وكيل "إسكان النواب": قرار الرئيس بخفض فائدة التمويل لـ3% "حلم" للمواطن وللمطورين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه يثمن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل مشكلة الإسكان بشكل جذري لصالح كل أطراف العملية سواء بائع أو مشتري أو أدوات تمويل، كما طالب البنك المركزي المصري بتسهيل إجراءات حصول المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.

وأضاف شكري، في بيان اليوم، أن إجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية من حيث المستندات التي تحتاجها البنوك والاستعلام البنكي وكشف مفردات مرتب لمالك الوحدة وكشف مفردات زوجته والاستعلام الميداني عنه، مضيفًا أن هذه المتطلبات بالإضافة إلى الإجراءات طويلة وقد تكون صعبة وخارج حدود قدرات المواطنين.

وأشار شكري إلى أن سياسة وفلسفة تمويل السيارات في مصر يجب أن يتم تطبيقها على تمويل الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، حيث توجد سهولة كبيرة في تمويل السيارات، كما أن السكن يعد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لذلك يجب أن نسهل الإجراءات على المواطنين في حصولهم على الوحدات السكنية.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن المصريين لديهم القدرة والرغبة في شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، ولكن المشكلة الحقيقة التى كانت تقف أمامهم هى عدم القدرة على سداد الأقساط بالأسعار والفوائد الحالية، وجاء قرار الرئيس السيسي بتحديد نسبة 3% فائدة على تمويل الوحدات السكنية لحل هذه المشكلة وعودة الروح إلى السوق العقاري، وأصبحت هذه النسبة مغرية جدًا للمواطنين.

وكشف شكري، أن هذا القرار أيضًا بالنسبة للمطورين العقاريين بمثابة حلم لكل المصريين وللمطورين العقاريين، حيث كان أقصى طموح شركات التطوير العقاري أن تنخفض نسبة التمويل إلى 5%، والنسبة التي أعلنها الرئيس هي 3%.

وأفاد بأن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، ستساهم تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظرًا أن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبح 30 عاماً بدلاً من 20 عامًا.

وقال شكري، إن غرفة التطوير العقاري ستعد وتكتب مجموعة من المقترحات والحلول فيما يخص مبادرة التمويل العقاري الجديدة وعرضها على المسئولين، من ضمنها أن يوجد تمويل جزئي للوحدة الغير مشطبة ويبقي قيمة التشطيب، بحيث يتم تقسيم تمويل الوحدة السكنية إلى جزئين، الجزء الأول لصالح شركة التطوير العقاري والجزء الثاني من التمويل يخصص للتشطيب، وذلك بسبب أن غالبية شركات التطوير العقاري تقدم الوحدات السكنية بدون تشطيب.

ونوه أن معادلة تشطيب الوحدة السكنية يجب أن تكون ثلاثية الأطراف بين مالك الشقة وشركة التطوير العقاري وجهة التمويل.

وكشف شكري أن من ضمن الإقتراحات أيضًا، تمويل الوحدة السكنية على 3 أجزاء، الأول من التمويل وهي نسبة تصل ما بين 10% إلى 20% من قيمة الوحدة، والثاني من التمويل بعد الإنتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والثالث من التمويل يخصص تشطيب الوحدة.

وأضاف أن التمويل العقاري هو الحل الطبيعي لاستمرارية تنظيم السوق العقاري، خاصة وأن القطاع العقاري يشكل 18% من إجمالى الناتج القومي وقد يصل إلى 20% من إجمالي الناتج القومي، ويعمل قرابة 25 مليون مواطن في القطاع العقاري.

وأوضح أننا يجب أن ننشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين بشأن العوائد المحققة من التمويل العقاري، ويجب أن تركز وسائل الإعلام على نشر هذه الثقافة أيضا، حيث أن التمويل العقاري هو الحصان الرابح والاستثمار الأفضل للمواطنين بعد إنتهاء مدة التمويل.

وقال شكري إنه سيتم إرسال كافة الاقتراحات إلى المسئولين فيما يخص مبادرة التمويل العقاري خلال الـ4 أيام المقبلة.

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