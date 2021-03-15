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الوكالة الأوروبية للأدوية تعلن قرارها بشأن "أسترازينيكا" الخميس المقبل

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الوكالة الأوروبية للأدوية تعلن قرارها بشأن "أسترازينيكا" الخميس المقبل الوكالة الأوروبية للأدوية تعلن قرارها بشأن "أسترازينيكا" الخميس المقبل

مصراوي Masrawy

09:37 م الإثنين 15 مارس 2021

امستردام - (د ب أ)

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية في امستردام اليوم الاثنين، أنها ستواصل مراجعتها لحالات التجلط الدموية المشتبه في وجود صلة بينها وبين التطعيم بلقاح استرازينيكا.

ويعتزم خبراء السلامة في الوكالة البت في اتخاذ خطوات جديدة محتملة يوم الخميس المقبل.

يذكر أن العديد من الدول علقت التطعيم ضد كورونا بلقاح استرازينيكا إلى حين توضيح الاشتباه الخاص بالآثار الجانبية المحتملة لتعاطي اللقاح.

ولا تزال الوكالة متمسكة بإمكانية استئناف التطعيم باسترازينيكا، وترى أن مزايا الحماية من مسارات خطيرة لمرض كوفيد-19 التي يوفرها هذا اللقاح بالنسبة للكثير من الناس أكبر من مخاطر التأثيرات الجانبية المحتملة.

كانت بعض حالات التجلط ظهرت في بعض الدول بعد التطعيم. وأفادت البيانات الصادرة عن الوكالة الأوروبية أنه ثبت وجود عدد ضئيل على غير العادة من الصفائح الدموية لدى بعض أصحاب هذه الحالات، وقالت الوكالة :"يصاب عدة آلاف من الناس في الاتحاد الأوروبي بجلطات دموية كل عام لأسباب مختلفة"، مشيرة إلى أن نسبة الحالات بين الأشخاص الملقحين ليست أعلى من نسبتها بين عدد السكان العام.

وأعلنت الوكالة أنها ستواصل مراجعة كل البيانات بشكل شامل بالتعاون مع الشركة المصنعة للقاح وخبراء في أمراض الدم وهيئات صحية.

وسيجري خبراء السلامة التابعون للوكالة مشاوراتهم غدا الثلاثاء على أن تعقد لجنة السلامة جلسة طارئة يوم الخميس المقبل.

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