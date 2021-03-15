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مجلس الشباب المصري: الرئيس يسعى لتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل

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مجلس الشباب المصري: الرئيس يسعى لتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل مجلس الشباب المصري: الرئيس يسعى لتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل

مصراوي Masrawy

08:47 م الإثنين 15 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محمد سيف مسؤول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، اليوم الإثنين، إن رئيس الجمهورية عبدالفتاح يسعى لتوفير حياة كريمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

أشار سيف تعقيبًا على القرارات الأخيرة للرئيس بشأن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين، وزيادة الحافز الإضافي، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، إلى أنها تأتي في المقام الأول لمصلحة المواطن لتخفيف الأعباء الواقعة عليه، وتحسين الظروف المعيشية، وتوفير حياة كريمة له.

وأكد على أن تلك القرارات هي نتاج السياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها الدولة، ويحصد المواطن المصري ثمارها حاليًا، رغم الأزمات الاقتصادية التي تواجه مختلف دول العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا. ​

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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