أخبار عاجلة

عداد مياه ذكي يوفر المال ويحمي الكوكب.. شاهد كيف يعمل -
وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية -
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع -
إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب" -
ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه! -
"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

هجوم بصواريخ باليستية يستهدف منطقتين شمالي سوريا

Print
هجوم بصواريخ باليستية يستهدف منطقتين شمالي سوريا هجوم بصواريخ باليستية يستهدف منطقتين شمالي سوريا

جي بي سي نيوز :- تعرضت منطقتان في مدينتي جرابلس والباب شمالي سوريا لقصف بصواريخ باليستية، مساء الأحد.

وقال مراسل الأناضول إن صواريخ باليستية استهدفت منطقتي الحمران في جرابلس، وترحين في الباب.

وأشار إلى أن الأماكن المستهدفة في الشمال السوري، تتضمن منشآت لتكرير النفط بالطرق البدائية.

وأدت الصواريخ إلى وقوع انفجارات عنيفة في المنطقة بسبب احتراق عدد كبير من صهاريج النفط.

وقالت مصادر للأناضول إن الصواريخ أطلقت من مطار كويرس التابع لنظام الأسد بمحافظة حلب.

ولم تسفر الصواريخ عن سقوط قتلى وجرحى لكنها ألحقت أضرارًا مادية كبيرة في المنطقتين.

وهرعت العديد من سيارات الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحرائق الناجمة عن الاستهداف.

وكانت الحمران وترحين تعرضتا لهجوم بالصواريخ الباليستية أيضًا في 5 مارس/ آذار الجاري.

وأسفرت الصواريخ حينها عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 28 آخرين.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها جرابلس والباب.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية

وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية

السوريون يواصلون التظاهرات.. "الثورة تجدد نفسها" (شاهد)

السوريون يواصلون التظاهرات.. "الثورة تجدد نفسها" (شاهد)

توقعات بتجاوز الدين العام في الأردن 50 مليار دولار العام الحالي

توقعات بتجاوز الدين العام في الأردن 50 مليار دولار العام الحالي

ذياب ينفي كافة الأخبار المتداولة حول وفاة ليلى خالد

ذياب ينفي كافة الأخبار المتداولة حول وفاة ليلى خالد

شبكة عيون الإخبارية