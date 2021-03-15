أخبار عاجلة

عداد مياه ذكي يوفر المال ويحمي الكوكب.. شاهد كيف يعمل -
وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية -
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع -
إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب" -
ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه! -
"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

﻿معارك حجة.. مقتل 82 حوثياً وأسر 26 و"التحالف" يدمر 15 آلية عسكرية ومخازن أسلحة

Print
﻿معارك حجة.. مقتل 82 حوثياً وأسر 26 و"التحالف" يدمر 15 آلية عسكرية ومخازن أسلحة ﻿معارك حجة.. مقتل 82 حوثياً وأسر 26 و"التحالف" يدمر 15 آلية عسكرية ومخازن أسلحة
استهداف مواقع وتجمعات المليشيا في جبهتي المخدرة والمشجح بغارات جوية مكثفة

﻿معارك حجة.. مقتل 82 حوثياً وأسر 26 و

سيطرت قوات المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة، على عدد كبير من المواقع بعد أن سحقت الميليشيا الحوثية.

وقتل خلال تلك المعارك في الخمسة الأيام الماضية 82 حوثياً، وأُسر 26 آخرون، فيما دمر طيران التحالف 15 آلية عسكرية ومخازن أسلحة.

وفي السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها؛ ما أسفر عن تدمير أربع عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، واستهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات المليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع

أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع

إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب"

إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب"

ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه!

ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه!

"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين

"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين

شبكة عيون الإخبارية