﻿معارك حجة.. مقتل 82 حوثياً وأسر 26 و"التحالف" يدمر 15 آلية عسكرية ومخازن أسلحة

★ ★ ★ ★ ★

استهداف مواقع وتجمعات المليشيا في جبهتي المخدرة والمشجح بغارات جوية مكثفة

سيطرت قوات المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة، على عدد كبير من المواقع بعد أن سحقت الميليشيا الحوثية.

وقتل خلال تلك المعارك في الخمسة الأيام الماضية 82 حوثياً، وأُسر 26 آخرون، فيما دمر طيران التحالف 15 آلية عسكرية ومخازن أسلحة.



وفي السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها؛ ما أسفر عن تدمير أربع عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، واستهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات المليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح.