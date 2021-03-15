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خبير اقتصادي: مبادرة التمويل العقاري تكفي لتمويل 200 ألف شقة ()

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خبير اقتصادي: مبادرة التمويل العقاري تكفي لتمويل 200 ألف شقة (فيديو) خبير اقتصادي: مبادرة التمويل العقاري تكفي لتمويل 200 ألف شقة ()

مصراوي Masrawy

08:50 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الخبير الاقتصادي محمد نجم، إن الهدف من وراء مبادرة التمويل الجديدة التى وجه الرئيس عبدالفتاح البنك المركزي بإصدارها، تنشيط السوق العقاري بعد سلسلة ضربات متلاحقة في 2020 نتج عنها حالة من الركود.

وأضاف نجم، أن المبادرة الجديدة ستوفر حجم تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه، وهذا التمويل سيكفي ما يقارب 200 ألف وحدة، قائلًا: "لو افترضنا أن متوسط سعر الشقق اللي الناس بتستهدفها هيكون في حدود 500 ألف جنيه، سيكون هناك ما يقرب من 200 ألف مستفيد".


وأشار إلى أن الشروط الجار العمل بها الأن في الحصول على قرض تمويل عقاري عبارة عن أن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم، الحد الأقصى الصافي لمساحة الوحدة هو 150 مترًا مربعًا، كما يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة يبلغ 2.25 مليون جنيه.

وتابع: أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، من كهرباء ومياه وصرف، أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدني، من إجمالي قيمة الوحدة.

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