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عضوات البرلمان يتفقدن مقر مجلس النواب وحي الوزارات في العاصمة الإدارية (صور)

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عضوات البرلمان يتفقدن مقر مجلس النواب وحي الوزارات في العاصمة الإدارية (صور) عضوات البرلمان يتفقدن مقر مجلس النواب وحي الوزارات في العاصمة الإدارية (صور)

مصراوي Masrawy

08:45 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

بدأ وفد نائبات عضوات مجلس النواب، جولة تفقدية لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية على رأسها الحي الحكومي وبعض الأحياء السكنية، وحي الوزارات، والبنك المركزي ومجلس الشيوخ ومجلس النواب والكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم، للوقوف على الإنجازات التي تحققت خلال الفنرة الماضية.

وأشاد النائبات بالمعجزات التي تحققت مؤكدين بأن الأحياء الحكومية والسكنية راقية، مؤكدات أن المنشآت مفخرة لكل مصري.

وبدأ وفد من نائبات مصر عضوات مجلس النواب زيارة إلى العاصمة الإدراية الجديدة، لتفقد الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.​

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