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​عضوات مجلس النواب ينظمن زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

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​عضوات مجلس النواب ينظمن زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة (صور) ​عضوات مجلس النواب ينظمن زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

مصراوي Masrawy

08:43 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

انطلق وفد نائبات عضوات مجلس النواب إلى العاصمة الإدراية الجديدة، لتفقد الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وزيارة المنشآت الحكومية والسكنية والتأكيد تقدير نائبات مصر للإنجازات التي تحققت.

ويضم الوفد عددًا كبيرًا من النائبات بمختلف التيارات السياسية في تظاهرة دعم لمجهودات الدولة المصرية في مختلف المجالات وخاصة مشروع القرن العاصمة الإدارية الجديدة، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهوريه الجديدة وماتمثله من شريان جديد للحياة في مصر.

وأكدت أميرة أبوشقة منسق الزيارة أن وفد نائبات مصر وفد برلماني متجرد من أي انتماءت سياسية وحزبية، سوى انتماء واحد هو الدولة المصرية وحب الوطن ويتخلل الزيارة استعراض للنجاحات والإنجازات على أرض الواقع بسواعد المصريين إيذانًا بميلاد الجمهورية الجديدة على أرض العاصمة الإدارية.

ولفتت أبوشقة إلى أن نائبات مصر سيرسلن رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية من قلب الجمهورية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة على ماتحقق من إنجازات ترقى لدرجة الإعجاز.

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