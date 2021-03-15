"الإعلاميين" عن برامج المقالب: لن نسمح بالتجاوزات في رمضان وإجراءات صارمة ضد المخالف

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

حذرت نقابة الإعلاميين، من أي تجاوزات من شأنها التأثير على الذوق العام الذي يؤثر بدوره على الأسرة المصرية، خلال شهر رمضان خاصة برامج المقالب، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع تلك التجاوزات بالقانون وبإجراءات مشددة.

وقال محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين، إن النقابة تنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تهدد الذوق العام في برامج شهر رمضان، لافتًا إلى أن نقابة الإعلاميين لن تسمح بأن يكون البرنامج المذاع مبتذل بما يؤثر على الأسرة المصرية.

وأضاف سعدة لـ"مصراوي": "نحذر منذ هذه اللحظة من أي تجاوزات أو خروقات، ونتمنى أن يكون هناك إجراءات فعّالة في كل البرامج وعدم عرض ما يخدش الحياء"، لافتًا إلى أن البرامج يتم تقييمها من خلال ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني ومدى اتساقها معهما من عدمه، فلو كان هناك مواد تبث الرعب أو تحمل إساءات أو ألفاظ خارجة أو السخرية أو الازدراء للأشخاص أو الأديان، فكل هذا ممنوع وسيتم التحرك على الفور ضده ومعاقبة المخطئ فيه".

وشدد سكرتير عام نقابة الإعلاميين، على أن كل من يتجاوز ويخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وبخاصة في برامج المقالب سيعاقب، مناشدًا كل المؤسسات الإعلامية والمنصات بإعلاء قيم الضمير والمهنية والوطنية في أعمالهم، فكلما زاد سقف الحريات زاد سقف المسؤولية.

وأوضح محجوب سعدة، أن النقابة خاطبت كل الوسائل الاعلامية بتقنين أوضاع العاملين بها المسموعة والمرئية، وأرسلنا كشفًا بالأسماء التي من المفترض أن تحصل على عضوية أو تصريح مزاولة مهنة، وهذه تعد المرة الثانية التي نقوم فيها بتلك الخطوة، والمرة المقبلة سيتم تطبيق القانون عليهم وإيقافهم، مشددًا على أن النقابة لن تسمح لأحد بالظهور على الشاشة وتقديم برامج دون تقنين أوضاعهم مع النقابة.

وأكدت سهام صالح وكيل النقابة، أن النقابة ستتعامل وفقًا للقانون مع أي مخطئ أو متجاوز في برامج شهر رمضان، خاصة فيما يسيئ للأسرة المصرية والآداب المجتمعية.

وأوضحت في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التقييم من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها للرصد والمتابعة، سيتوقف على مدى اتساق المحتوى مع ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مشددة على أنه سيتم التحرك على الفور ضد أي برنامج مسيء.