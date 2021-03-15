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تنفيذًا لمبادرة "مراكب النجاة".. برنامج دعم التعليم الفني ينظم أسبوعًا تدريبيًا لشباب المنيا

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تنفيذًا لمبادرة "مراكب النجاة".. برنامج دعم التعليم الفني ينظم أسبوعًا تدريبيًا لشباب المنيا تنفيذًا لمبادرة "مراكب النجاة".. برنامج دعم التعليم الفني ينظم أسبوعًا تدريبيًا لشباب المنيا

مصراوي Masrawy

07:41 م الإثنين 15 مارس 2021

(مصراوي):

في إطار استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، نظم برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في الفترة من السبت الموافق 13 مارس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021.

يأتي هذا الأسبوع استكمالًا لنجاح أسبوع التعليم الفني الذي تم تنفيذه العام الماضي بمحافظة الغربية؛ وتأكيدًا لأهمية تقوية الشراكات بين البرامج التنموية والوزارات المعنية؛ تماشيًا مع جهود محافظة المنيا في تقديم الدعم للشباب والتشجيع على العمل المهني وزيادة الإنتاج.

ونظرًا لأهمية التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد وتنفيذًا لرؤية 2030، تُركز فعاليات الأسبوع الذي يشرف على تنفيذه الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، على ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف الأسبوع إلى تدريب الشباب الراغب في البدء في مشروعه الخاص على مبادئ ريادة الأعمال والتشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية، مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة؛ لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

وسيتم اختتام فعاليات الأسبوع بملتقى توظيفي بحضور كبرى الشركات والمصانع الموجودة بصعيد مصر، بجانب الجهات الداعمة والمختصة بتمكين الشباب وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والناشئة.

وقالت الدكتورة مروة محسن، مدير التدريب، إن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، هو مشروع ممول من المصرية والاتحاد الأوروبي بهدف تحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، بما يُلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة توظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتماشى مع تنمية الدولة في الحاضر والمستقبل، كما يسعى البرنامج إلى تحسين صورة التعليم الفني والتدريب المهني في المجتمع.

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