أخبار عاجلة

عداد مياه ذكي يوفر المال ويحمي الكوكب.. شاهد كيف يعمل -
وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية -
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع -
إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب" -
ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه! -
"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي يحث الليبية على الإسراع بمعالجة التحديات

Print
المبعوث الأممي يحث الحكومة الليبية على الإسراع بمعالجة التحديات المبعوث الأممي يحث الليبية على الإسراع بمعالجة التحديات

مصراوي Masrawy

08:45 م الإثنين 15 مارس 2021

طرابلس - (د ب أ)

حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وممثل بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش، السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا هنأ فيها كوبيش رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد على أداء اليمين اليوم الاثنين.

وأثنى المبعوث الأممي على مجلس النواب الليبي وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم، وفق وصفه.

كما أثنى كوبيش كذلك على الرئيس السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لقيادته وحنكته السياسية ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة.

وذكر البيان: "تجسد جلسة أداء اليمين اليوم حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع".

وفي الختام، أعربت البعثة وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

شبكة عيون الإخبارية