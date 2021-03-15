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هيئة صحية بريطانية: لقاح "استرازينيكا" ليس سبب الجلطات

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هيئة صحية بريطانية: لقاح "استرازينيكا" ليس سبب الجلطات هيئة صحية بريطانية: لقاح "استرازينيكا" ليس سبب الجلطات

مصراوي Masrawy

08:45 م الإثنين 15 مارس 2021

لندن - (د ب أ)

قالت هيئة تنظيم اللقاحات في بريطانيا اليوم الإثنين إن لقاح أسترازينيكا/أكسفورد ليس مسؤولاً عن تجلط الدم.

وقال فيل بريان، رئيس إدارة سلامة اللقاحات في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، إن المنظمة "تراجع عن كثب" تقارير الجلطات الدموية في بعض الدول الأوروبية.

لكنه أضاف أن الأدلة المتاحة "لا تشير إلى أن اللقاح هو السبب".

وقال في بيان اليوم الاثنين: "الجلطات الدموية يمكن أن تحدث بشكل طبيعي وهي ليست نادرة الحدوث."

وتابع أنه "تم الآن إعطاء أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وعدد الجلطات الدموية المبلغ عنها بعد أخذ اللقاح ليس أكبر من العدد الذي كان سيحدث بشكل طبيعي في السكان الذين تم تلقيحهم".

وأضاف أنه لا يزال يتعين على الناس الذهاب وتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 عندما يطلب منهم ذلك.

يأتي رد رئيس إدارة سلامة اللقاحات في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، بعدما أصبحت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أحدث الدول التي علقت مؤقتًا استخدام اللقاح.

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