إخلاء سبيل سيدة حررت بلاغًا كاذبًا بسرقة شقتها بالوايلي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:



أمرت نيابة الوايلي، اليوم، بإخلاء سبيل ربة منزل بضمان محل إقامتها، على خلفية تهمة البلاغ الكاذب، حيث ادعت باكتشافها سرقة مبلغ مالي وسلسلة ذهبية ملك والدة زوجها "حماتها"، التي كانت تقيم لديها أثناء زيارة لها داخل شقتها بمنطقة الوايلي.

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات أنها استولت على المسروقات لمرورها بضائقة مالية بسبب كثرة الديون وحررت بلاغًا كاذبًا لإبعاد الشُّبهة عنها.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الوايلي، بلاغًا من ربة منزل تدعى "رانيا. ع"، مفاداه اكتشافها سرقة مبلغ مالي وسلسلة ذهبية ملك والدة زوجها التي تقيم لديها، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة وسلامة المنافذ.

وبمناقشتها ظهرت عليها علامة الريبة والقلق وبالضغط عليها انهارت واعترفت بالاستيلاء على المسروقات لمرورها بضائقة مالية، واختمرت في ذهنها فكرة تحرير بلاغًا كاذبًا لإبعاد الشبهة عنها.

وتحفظت مباحث القسم على المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.