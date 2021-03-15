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تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين في اتهامهم بالقتل العمد لـ 10 مايو

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تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين في اتهامهم بالقتل العمد لـ 10 مايو تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين في اتهامهم بالقتل العمد لـ 10 مايو

مصراوي Masrawy

07:05 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 10 مايو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم، بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا وجوده فيه، وما أن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

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