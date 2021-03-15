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التحرش بـ"فتاة المترو".. النيابة تُجري مواجهة قانونية بين الضحية والمتهم

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التحرش بـ"فتاة المترو".. النيابة تُجري مواجهة قانونية بين الضحية والمتهم التحرش بـ"فتاة المترو".. النيابة تُجري مواجهة قانونية بين الضحية والمتهم

مصراوي Masrawy

05:12 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

وصلت اليوم الاثنين، المجني عليها في واقعة التحرش داخل إحدى محطات مترو الأنفاق إلى نيابة النزهة، بمجمع محاكم الجديدة.

وتجري النيابة مواجهة قانونية بين المجني عليها والمتهم للتعرف عليه من عدمه.

وقدّم المتهم خلال التحقيقات شهادة طبية تفيد بمرضه النفسي، نافيًا تحرشه بالمجني عليه "كنت بعدل هدومي".

وواجهت النيابة المتهم بفيديو قدمته المجني عليه، فأقر بأنه من يظهر فيه لكنه لم يتحرش بها.

واستمعت النيابة يوم الأحد، لأقوال شابة تعرضت للتحرش من أحد الأشخاص في مترو الأنفاق، وسلّمت المجني عليه النيابة يظهر فيه المتهم أثناء التحرش بها.

ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

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