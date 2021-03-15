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تمكين الشباب.. رئيس النيابة الإدارية يعين 20 وكيل مديرين لعدد من النيابات

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تمكين الشباب.. رئيس النيابة الإدارية يعين 20 وكيل مديرين لعدد من النيابات تمكين الشباب.. رئيس النيابة الإدارية يعين 20 وكيل مديرين لعدد من النيابات

مصراوي Masrawy

04:55 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعيين عدد من المستشارين من درجة وكيل عام أول ووكيل عام، مديرين لعشرين نيابة من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار إيمانًا بتفعيل دور الشباب ودعمه وتمكينه من تولي المناصب القيادية في النيابة الإدارية.

والمعينون هم:

الوكلاء العموم الأول:

المستشار / أمير إبراهيم محمد مراد.

المستشار / أسامة خليل محمد عبد الرحمن.

المستشار / ماهر ملاك معوض يعقوب.

المستشار / فياض عبد رب النبي.

المستشار / طارق فكري محمد غالي.

المستشار / علي شحاتة محمد علي.

المستشار / طلعت رشاد محمود علي.

المستشار / صلاح محمد عبد الكريم الوكيل.

المستشار / إسلام حسن محمد نمر.

المستشار / وليد السيد علوان محمد.

المستشار / أحمد محمد قاسم الملطاوي.

المستشار / مصطفى فؤاد عبد الكريم المتولي.

الوكلاء العموم:

المستشار / أسامة عبد الحكيم أحمد البنا.

المستشار / أحمد يوسف مُسعد يوسف.

المستشار / جمال سيد حسن بدران.

المستشار / محمد خيري محمد سليمان الغرباوي.

المستشار / عمر همام أحمد محمود.

المستشار / طه حسين عبد السلام مصطفى.

المستشار / أحمد محمد جلال طه.

المستشار / محمد مصطفى محمود راشد.

ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي، على قدرة الشباب في تطوير العمل بالنيابات واكتسابهم الخبرات اللازمة ممن سبقوهم من شيوخ الهيئة وبما ينعكس على حسن أداء رسالتهم السامية لتحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون.

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