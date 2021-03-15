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بسبب مخالفات مالية.. تأديبية مجلس الدولة تجازي مدير تعليم المنيا الأسبق و7 آخرين

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بسبب مخالفات مالية.. تأديبية مجلس الدولة تجازي مدير تعليم المنيا الأسبق و7 آخرين بسبب مخالفات مالية.. تأديبية مجلس الدولة تجازي مدير تعليم المنيا الأسبق و7 آخرين

مصراوي Masrawy

12:30 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير مديرية تعليم المنيا الأسبق، و7 مسئولين آخرين بخصم 15 يوما من راتبهم أثناء خدمتهم، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، في عملية إنشاء وحدة التدريب وتصنيع الأعلاف، بمدرسة زراعية ثانوية.

وقالت المحكمة في القضية رقم 189 لسنة 60 قضائية عليا، إن جميع المخالفين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت أسباب الحكم أن رئيس قسم المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، ومختص المشتريات، ومدير عام المخازن، ومدير المخازن، قاموا بإتمام العمل في إنشاء وحدة التدريب وتصنيع الأعلاف بالمدرسة الثانوية الزراعية محل الواقعة، وفقًا لمقايسة لم يتم تحديد من قام بإعدادها، ورغم عدم تضمينها مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

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