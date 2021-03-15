ضبط 16 متهمًا بحوزتهم 20 بندقية آلية وخرطوش في أسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت مركز شرطة أبنوب؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط واستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وحائزي ومتجري المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 16متهمًا، بحوزتهم (10 بنادق آلية - 6 بنادق خرطوش- 4فرد محلي) كما تم ضبط قضيتي مخدرات، ضُبط فيها كمية من مخدر "البانجو - الشابو – الحشيش").

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.