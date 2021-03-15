ضبط موظف بأحد الجهات الحكومية بتزوير رسوم التحصيل في قنا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة بمباحث الأموال العامة، القبض على موظف بأحد الجهات الحكومية بتزوير رسوم التحصيل في قنا.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى الجهات الحكومية، باستغلال موقعه الوظيفي وقام بتحصيل مبالغ مالية قيمة اشتراكات وأنشطة خاصة بالجهة محل عمله، وعدم توريدها والاستيلاء عليها لنفسه، وخشية اكتشاف أمره قام بالتلاعب بإيصالات التحصيل وتوريد قيمتهما بأقل من المحصل الفعلي المدون بأصول تلك الإيصالات، وتأكد ذلك بتقرير الجهات المعنية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.