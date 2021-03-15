ضبط موظفين بأحد الأندية الشهيرة لتزوير عضوية سيدة مقابل 100 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بأحد الأندية الشهيرة، لتزوير عضوية سيدة مقابل 100 ألف جنيه في القاهرة .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة بأنها في غضون عام 2018 تقدمت بطلب للحصول على عضوية أحد الأندية الرياضية بالقاهرة "كعضو مستقل"، وحصلت عليها بالفعل بعد أن قامت بسداد مبلغ مائة ألف جنية "كرسوم اشتراك "وحال رغبتها في إضافة والديها على عضويتها كمرافقين لها اكتشفت أن عضويتها بالنادي منبثقة من عضوية أحد أعضاء النادي القدامى وليست عضوه مستقلة جديدة، وليس لها الحق في إدخال والديها وعلية قام مجلس إدارة النادي بشطب عضويتها لكونها تمت بموجب مستندات مزورة، واتهمت مسئولي قطاع الاشتراكات والعضوية بالنادي بالاستيلاء على أموالها.

وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء تلك الواقعة "إثنين من موظفي النادي المشار إليه"؛ حيث قام المتهمين بالاتفاق فيما بينهما على الاستيلاء على أموال الشاكية مستغلين طبيعة عملهما بقطاع الاشتراكات والعضوية بالنادي واستغلا تشابه الأسماء فيما بين بعض أعضاء النادي القدامى والمواطنين الراغبين في الحصول على عضوية جديدة بالنادي وقاما بإضافة بيانات المواطنين الجدد على استمارات العضوية الخاصة بالأعضاء القدامى لإثبات بأنهم أنجالهم –خلافاً للحقيقة– ولهم الحق في الحصول على عضوية النادي كعضو تابع.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاما بإتباع طرق احتيالية عن طريق إضافة بيانات الشاكية على عضوية عضو عامل قديم بالنادي "كابنة له" مستغلين تشابه اسم والدها الثلاثي مع ذلك العضو، وقاما بإصدار العضوية للشاكية كعضوية أبناء منفصلة وليس عضوية عاملة، وقاما بالاستيلاء منها على مبلغ مائة ألف جنية كرسوم عضوية جديدة وأودعا مبلغ 7 الآلف جنية لخزينة النادي كرسوم انفصال عضوية بدلاً من المائة ألف جنيه المسلمة لهما من الشاكية، ومن خلال تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بالنادي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.