سقوط مدير شركة وعامل هاربين من 241 حكم قضائي في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية بلغت 106 حكم قضائي، صادر ضده في قضايا ( تبديد – شيكات بدون رصيد) بلغت مدة الحبس فيها 53 سنة، حال اختبائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

كما تم ضبط عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 135 حكم قضائي ، صادر ضده في قضايا (تبديد – بناء بدون ترخيص) بلغت مدة الحبس فيهم 39 سنة، حال اختبائه بشقة كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.