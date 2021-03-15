أخبار عاجلة

بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
"أبو يائير".. كيف تغير موقف نتنياهو من العرب في إسرائيل قبل الانتخابات؟ -
معكم منى الشاذلي | ورد ؟ أعمل بيه ايه ؟ هدايا عيد الأم زمان ودلوقتي معكم منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | فاكرين ماما فتحية اللي تبنت 34 بنت؟ شوفوا بناتها بعد ما كبروا مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | عملت لابنها أغنية في عيد الأم.. المطربة هلا رشدي وابنها مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | دعاء عامر لما شافت ابنها بيقلدها مع منى الشاذلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط مدير شركة وعامل هاربين من 241 حكم قضائي في الإسكندرية

Print
سقوط مدير شركة وعامل هاربين من 241 حكم قضائي في الإسكندرية سقوط مدير شركة وعامل هاربين من 241 حكم قضائي في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:48 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية بلغت 106 حكم قضائي، صادر ضده في قضايا ( تبديد – شيكات بدون رصيد) بلغت مدة الحبس فيها 53 سنة، حال اختبائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

كما تم ضبط عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 135 حكم قضائي ، صادر ضده في قضايا (تبديد – بناء بدون ترخيص) بلغت مدة الحبس فيهم 39 سنة، حال اختبائه بشقة كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية