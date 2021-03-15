ضبط كيان تعليمي وهمي لنصب على راغبي الحصول على شهادات الجامعية في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تعليمي وهمي لنصب على راغبي الحصول على شهادات الجامعية بالدقهلية.

كانت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أفادت بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه لشهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تــمكنهم مــــن الالتحاق بالعـمــــل بالمؤسســــات والهيئات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج ، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات "خالية البيانات ومعده للتزوير" – عدد من الكارنيهات الخاص بالأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة خبرة باللغة الأجنبية – شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – كتب خاص بالمواد العلمية التي تدرس بالأكاديمية – مجموعة من الملفات الالتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من ملفات امتحان الطلاب بالأكاديمية – كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية باسم الأكاديمية – دفاتر مدون بها أسماء الدارسين والمبالغ المتحصل عليها منهم – 2 كلاشية للعاملين بالأكاديمية - جهاز حاسب آلي بفحصه فنياً تبين أنه محمل علية العديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية).

وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.