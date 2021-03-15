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تغريم 11ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1290 أرجيلة بالمقاهي

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تغريم 11ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1290 أرجيلة بالمقاهي تغريم 11ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1290 أرجيلة بالمقاهي

مصراوي Masrawy

11:02 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 11865 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11790 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 75 شخصا، لم يسددوا الغرامة المقررة.

فيما تم تحرير 584 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 164 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1290 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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