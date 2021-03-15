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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط: تحدٍ سافر للمجتمع الدولي

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط: تحدٍ سافر للمجتمع الدولي الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط: تحدٍ سافر للمجتمع الدولي
طالبت بموقف حاسم لوقف هذه الأعمال التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط: تحدٍ سافر للمجتمع الدولي

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط، من خلال طائرة مفخّخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن "يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية"، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة "يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجدّدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكّد البيان أن "أمن الإمارات وأمن كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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