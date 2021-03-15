ميانمار:ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب إلى 39 شخصا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

ناي بي داو - (أ ش أ):

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأثنين، بارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار إلى 39 شخصا .

وذكرت التقارير الإعلامية ـ التي أوردتها قناة "روسيا اليوم" ـ أن مستشفى في إحدى ضواحي مدينة يانغون في ميانمار، استقبلت أمس الأحد 34 جثة و40 مصابا ، على خلفية قمع السلطات لاحتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري.

وفتحت قوات الأمن النار على المحتجين في منطقة هليانغ ثاريار في يانغون، بعد أن استخدم المحتجون العصي والأسلحة البيضاء في المواجهات.

وأعلن الحكام العسكريون الأحكام العرفية في الحي الذي شهد الاحتجاجات وفي جزء آخر من مدينة يانغون.