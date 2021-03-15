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الأمن يكشف حقيقة تنظيم أهالي بدمياط وقفة احتجاجية: "كانوا بيتفرجوا على خناقة"

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الأمن يكشف حقيقة تنظيم أهالي بدمياط وقفة احتجاجية: "كانوا بيتفرجوا على خناقة" الأمن يكشف حقيقة تنظيم أهالي بدمياط وقفة احتجاجية: "كانوا بيتفرجوا على خناقة"

مصراوي Masrawy

02:10 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب-محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإلكترونية بشأن تنظيم أهالى إحدى القرى بدمياط لوقفة إحتجاجية على إنتشار تجارةالمخدرات بالقرية .

إستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية على ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "أهالى البصارطه بدمياط ينظمون وقفة إحتجاجية على إنتشار تجارةالمخدرات فى القرية".
فقد أكد المصدر عدم_صحةمانشر وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول ( 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) ، طرف ثانى (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية) ، وجميعهم مقيمين بقرية البصارطة بدمياط.. مما أدى إلى تجمع عدد من المواطنينللمشاهدة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وضُبط بحوزتهم عدد 4 "سلاح أبيض".
كما تم ضبطالشخص الذى قام بترويج تلك الشائعة.

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