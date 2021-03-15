الداخلية: ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في المترو.. والمتهم: كنت بعدل هدومي

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مصراوي Masrawy

كتب-محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات.

وورود بلاغ لقسم شرطة خامس المترو من (عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة) بصحبتها خطيبها (موظف بشركة للتسويق العقارى - مقيم بالجيزة).. وقررت الأولى أنه حال إستقلال قطار المترو من محطة البحوث إتجاه محطة عدلى منصور .. وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة ، تلاحظ لها إستقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب فقامت بتصويره بإستخدام هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذى قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة - مقيم بالقاهرة) وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى.. بمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه.