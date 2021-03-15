اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية أحرار الشام"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أ. د. ط العجوزة، والمقيدة برقم.290 حصر أمن الدولة العليا.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "هشام أحمد عبدالرحمن، عامل، اسمه الحركي "أبو آسيا المصري"، عبدالرحمن عبدالعليم سعيد "محاسب"، محمد عبدالفتاح أحمد، مالك حانوت، اسم حركي "أبوحذيفة"، "سيف سلامة محمد" عامل، أحمد ربيع رشاد "طالب"، رمضان السيد شعبان "كهربائي"، رمضان السيد صالح "طالب"، فاطمة السيد السيد "ربة منزل".

وذكرت التحقيقات أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2016 حتى يونيو 2017 داخل مصر وبالخارج، تولي المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.