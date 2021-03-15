هولندا.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للإغلاق قبيل الانتخابات

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مصراوي Masrawy

أمستردام - (د ب أ):

تحولت مظاهرة مناهضة للإغلاق بسبب فيروس كورونا في مدينة لاهاي يوم الأحد إلى أعمال عنف، حيث اشتبكت الشرطة مع مئات المحتجين قبل يوم من إنطلاق انتخابات عامة تاريخية في هولندا تستغرق ثلاثة أيام.

وقالت الشرطة الهولندية إنها اعتقلت نحو 20 شخصًا واستخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين ومنعت الآلاف من المشاركة في مظاهرة بعد أن رفض المشاركون الإلتزام بالقواعد التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الشرطة أن بعض المتظاهرين هاجموا الضباط باستخدام الألعاب النارية، بينما قام آخرون بمضايقة ضابط وركلوا كلب شرطة. كما أطلق أحد الضباط طلقة تحذيرية.

وانضم عدة آلاف إلى احتجاج بعد الظهر ضد إجراءات الإغلاق في ميدان مركزي بلاهاي، على الرغم من السماح لـ 200 شخص فقط بالمشاركة.

ورفض المتظاهرون الانصياع لأوامر الشرطة بمغادرة الميدان، وبعد ذلك قامت الشرطة بتطهير المنطقة.

ومن المقرر أن تشرع هولندا اليوم الاثنين في أول انتخابات لها على الإطلاق تمتد على مدى ثلاثة أيام نظمت خصيصا لتجنب الازدحام أثناء الإغلاق المستمر في البلاد.