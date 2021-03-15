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أقل فائدة في التاريخ.. قروض مبادرة التمويل العقاري تصل لـ 30 سنة

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أقل فائدة في التاريخ.. قروض مبادرة التمويل العقاري تصل لـ 30 سنة أقل فائدة في التاريخ.. قروض مبادرة التمويل العقاري تصل لـ 30 سنة

مصراوي Masrawy

01:28 ص الإثنين 15 مارس 2021

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك ، عن إجراءات تنفيذ مبادرة تمويل إسكان متوسطي ومحدودي الدخل، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح .


وأوضح الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن البنك جاهز للمشاركة بقوة في تنفيذ مبادرة تمويل شراء وحدات إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%.
وأضاف أن المبادرة تتضمن 100 مليار جنيه بفائدة 3 بالمئة، مشيراً إلى أن آلية تنفيذ المبادرة ستكون حتى 30 سنة بأقل سعر فائدة في التاريخ.
وتابع أن التمويل العقاري أدخل شريحة أكبر من المواطنين تحت مظلة الشمول المالي، طبقا لآخر الإحصائيات، حيث وصلت إلى 52 بالمئة.

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