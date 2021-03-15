6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة ونجران وعسير وحائل والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والعاصمة الرياض والدوادمي والقويعية والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظُهر الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أيضًا استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز منطقة القصيم باستمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.