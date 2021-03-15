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نقيب الصحفيين: الرئيس وجه بعلاج الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي على نفقة الدولة

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نقيب الصحفيين: الرئيس السيسي وجه بعلاج الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي على نفقة الدولة نقيب الصحفيين: الرئيس وجه بعلاج الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي على نفقة الدولة

مصراوي Masrawy

12:28 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مينا غالى:

تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالشكر للدولة المصرية على دعمها الدائم لنقابة الصحفيين سواء بشكل مادي، أو فيما يخص الخدمات المقدمة.

وأعلن رشوان خلال لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية اليوم، أن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي سقط في منزله وأصيب بإصابات في العمود الفقري، والرئيس أصدر اليوم قرارًا بعلاجه على نفقة الدولة وبالفعل يبدأ تطبيق القرار خلال 24 ساعة من صدوره

وأكد أن الدولة تقدم ما لديها في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه اتفق كذلك مع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي ووزيرة التضامن على أن يكون للصحفيين تأمين اجتماعي ومعاشات للمرة الأولى، وافتتح مقر للتأمين الاجتماعي بالنقابة وسيبدأ تأمين الزملاء على أنفسهم، وسنقدم كافة التسهيلات والقروض التي تساعد الزملاء على دفع تأميناتهم- بحسب قوله.

وتابع: "نجحنا في تقديم تسويات عادلة للزملاء الذين تركوا صحفهم، فبعض الزملاء حصلوا على تسويات عادلة، والبعض لجأ للقضاء وندعمهم في ذلك، وتدخلت شخصيًا في أمور لبيع صحف لملاك جدد أملا في إنهاء الأزمات".

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