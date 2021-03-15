رئاسة أمن الدولة تحيي ذكرى 4 أبطال استُشهدوا في مواجهة بالدمام عام 1426هـ

★ ★ ★ ★ ★

استمرت أكثر من 48 ساعة مع عدد من المطلوبين.. والقضاء على أفراد الفئة الضالة كافة

أحيت رئاسة أمن الدولة أمس ذكرى استشهاد أربعة من أبطالها في مواجهة أمنية بالدمام مطلع شهر شعبان من عام 1426هـ.

وقالت رئاسة أمن الدولة إن المواجهة الأمنية استمرت أكثر من 48 ساعة مع عدد من المطلوبين أمنيًّا، تحصنوا داخل أحد المباني في مدينة الدمام.

وأضافت بأن المواجهة انتهت بالقضاء على أفراد الفئة الضالة كافة، واستشهاد أربعة من رجال أمن الدولة، هم: وكيل رقيب جابر حسين محمد وحيش، وجندي أول ماجد مرجان صويلح التيماني، وجندي أول محمد سعيد علي القحطاني، وجميعهم من قوات الطوارئ الخاصة، ووكيل رقيب محمد غازي نويفع المطيري من قوات الأمن الخاصة.