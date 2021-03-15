أخبار عاجلة

المانيا تسجل 16 ألف إصابة و207 وفيات جديدة بكورونا -
​"تويوتا وهيونداي وBMW".. الجمارك تعقد جلسة مزاد للسيارات المخزنة في مطار القاهرة -
باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة أمن الدولة تحيي ذكرى 4 أبطال استُشهدوا في مواجهة بالدمام عام 1426هـ

Print
استمرت أكثر من 48 ساعة مع عدد من المطلوبين.. والقضاء على أفراد الفئة الضالة كافة

رئاسة أمن الدولة تحيي ذكرى 4 أبطال استُشهدوا في مواجهة بالدمام عام 1426هـ

أحيت رئاسة أمن الدولة أمس ذكرى استشهاد أربعة من أبطالها في مواجهة أمنية بالدمام مطلع شهر شعبان من عام 1426هـ.

وقالت رئاسة أمن الدولة إن المواجهة الأمنية استمرت أكثر من 48 ساعة مع عدد من المطلوبين أمنيًّا، تحصنوا داخل أحد المباني في مدينة الدمام.

وأضافت بأن المواجهة انتهت بالقضاء على أفراد الفئة الضالة كافة، واستشهاد أربعة من رجال أمن الدولة، هم: وكيل رقيب جابر حسين محمد وحيش، وجندي أول ماجد مرجان صويلح التيماني، وجندي أول محمد سعيد علي القحطاني، وجميعهم من قوات الطوارئ الخاصة، ووكيل رقيب محمد غازي نويفع المطيري من قوات الأمن الخاصة.

رئاسة أمن الدولة تحيي ذكرى 4 أبطال استُشهدوا في مواجهة بالدمام عام 1426هـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية