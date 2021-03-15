"نعمان": "هنقرستيشن" أكبر شركة توصيل في المملكة بـ300 ألف طلب يوميًّا

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قال إن السوق السعودي كبير.. ونحن ننمو حاليًا ولا نفكر في التوسع بأسواق خارجية

قال المهندس أسعد نعمان، الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن، إنهم حاليًا هم الأكبر في السوق السعودي بفارق كبير عن أقرب المنافسين. جاء ذلك في لقاء أحدية العبدلي مع الدكتور عبيد العبدلي، صاحب الأحدية التي تستضيف المثقفين ورجال الأعمال وأبرز الشخصيات في المجتمع السعودي.

وتفصيلاً، أجاب نعمان عن أسئلة الدكتور العبدلي خلال اللقاء الذي امتد نحو ثلاث ساعات، التي من أهمها توسع هنقرستيشن في الأسواق المجاورة. واعتبر نعمان أن هذه الخطوة لن تكون قريبًا؛ وذلك بسبب كبر حجم السوق السعودي أولاً، خاصة أن السوق لم يستوعب حتى الآن سوى ١٥٪ تقريبًا من الفرص المتاحة، وفي حال فكرنا في أن ندخل أسواقًا مجاورة، كالسوق الكويتي مثلاً، فإننا سنواجه شركات كبرى، لها حصتها السوقية التي بنتها خلال أعوام؛ وهو ما يجعل المنافسة معها قوية وشرسة نوعًا ما، وسنجد صعوبة في الاستحواذ على حصة سوقية تتناسب مع اسم ومكانة هنقرستيشن. وفي الوقت ذاته نحتاج إلى مضاعفة التسويق حتى نقنع العميل بتجربة خدماتنا، لكننا حاليًا ننمو في السعودي، ونُعتبر أكبر شركة توصيل في السعودية، وحجم الطلبات اليومية أكثر من ٣٠٠ ألف طلب.

وفي سؤال عن المسؤولية الاجتماعية أكد نعمان أن "هنقرستيشن" تهتم بهذا الجانب بشكل كبير، ولديهم تعاون وثيق مع جمعيات خيرية، من أهمها "إطعام"، التي قاموا بالتعاون معها بتوزيع أكثر من ٧٠٠ ألف وجبة خلال شهر رمضان الماضي، كما لديهم اتفاقيات لدعم جمعية مرضى سرطان الثدي، وغيرها.

وحول العلاقات العامة والإعلام أوضح أسعد نعمان أن هنقرستيشن حاليًا بصدد تكوين فريق قوي جدًّا في مجال العلاقات العامة، وسيقوم هذا الفريق بتحقيق رؤية الشركة وتطلعاتها نحو التواصل مع المجتمع بشكل فعّال.. "ونعترف بأننا سابقًا لم يكن لدينا اهتمام كبير بهذا الجانب، ونتطلع إلى إحراز التقدم بشكل عاجل، خاصة أن هنقرستيشن يُعتبر قائد السوق السعودي، ولدينا أهداف كبيرة لدعم القطاع؛ لأننا نشعر بأنها مسؤولية ملقاة على عاتقنا".