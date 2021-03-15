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ضياء رشوان: أنفقنا 27 مليون جنيه على مشروع العلاج خلال عامين بعجز وصل لـ17 مليون

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ضياء رشوان: أنفقنا 27 مليون جنيه على مشروع العلاج خلال عامين بعجز وصل لـ17 مليون ضياء رشوان: أنفقنا 27 مليون جنيه على مشروع العلاج خلال عامين بعجز وصل لـ17 مليون

مصراوي Masrawy

12:26 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مينا غالى:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنني تشرفت باختيار زملائي لي منذ عامين كما تشرفت منذ 2013 حتى 2015، واعتدت أن أي محاولة يسبقها تقديمي كشف حساب لي عما فعلت وهو حق الناخب علينا، فببعض ما عرضناه وفقنا فيه وبعضها لم نوفق فيه أو لم يسعفنا الوقت لنتمكن من إنهائه.

وأضاف خلال لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، أن القضايا التي تمت في العامين الماضيين كانت كثيرة وبخاصة في الصحافة المكتوبة، فهناك أزمات كثيرة أتت أزمة كورونا لتزيد من تفاقمها، فبعض الصحف الورقية أوقفت طباعتها، والصحافة الورقية في تمر بهذه الأزمة، فخلال العامين الماضيين هناك أمور اجتهدنا مع زملائنا في مجلس النقابة لإنهاء هذه الحقوق.

وتابع رشوان: "النقابة بها مشروع علاج يشمل الآن 27 ألف شخص يمثلون أسر الصحفيين والصحفيين أنفسهم، ففي العامين الماضيين كان لدينا مئات الحالات من كورونا، ولمسنا تعاونًا من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، والنقابة قامت بدورها في مشروع العلاج حيث أنفقنا عليه حوالي 27 مليون جنيه خلال العامين بعجز وصل لـ17 مليون جنيه، بما أدى إلى أن لدينا ما يسمى بـ"الإعانات العلاجية" التي تكلفت قرابة 3 مليون جنيه، واستطعنا توفير خدمة المسحات لزملائنا كذلك، وكورونا مازالت معنا وهذه الخدمات مرشحة للاستمرار".

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