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"مشروعات النواب" توافق على قرار بتعديل البروتوكول التنفيذي بين وإيطاليا

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"مشروعات النواب" توافق على قرار السيسي بتعديل البروتوكول التنفيذي بين مصر وإيطاليا "مشروعات النواب" توافق على قرار بتعديل البروتوكول التنفيذي بين وإيطاليا

مصراوي Masrawy

12:06 ص الإثنين 15 مارس 2021

(مصراوي):

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية العربية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، المعدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بحضور ممثلي ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، علي أن البروتوكول يستهدف دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب علي إقامة مثل هذه المشروعات، ويأتي في ظل اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة، ولأهميتها في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم تحقيق عملية التنمية.

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