أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استقالة عالم كبير من "الصحة العالمية" بسبب تقرير عن كورونا بإيطاليا

Print
استقالة عالم كبير من "الصحة العالمية" بسبب تقرير عن كورونا بإيطاليا استقالة عالم كبير من "الصحة العالمية" بسبب تقرير عن كورونا بإيطاليا
قال إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنياً "غير مستدام"

استقالة عالم كبير من

أعلنت صحيفة "جارديان" استقالة فرانشيسكو زامبون العالم الذي تحدث عن سحب منظمة الصحة العالمية تقريراً عن تعامل إيطاليا مع جائحة ، حسب اليوم.

وفى التفاصيل، قال "زامبون" إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنياً "غير مستدام"، وجاء القرار بعد أن أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الوباء منذ عام 2006.

وصرح زامبون بأن استقالته التي أعلنتها لأول مرة محطة تلفزيون "راي"، ستدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر.

وفي أغسطس الماضي، كشفت التحقيقات أن خطة مكافحة وباء كورونا في إيطاليا قد عفا عليها الزمن منذ 14 عاماً، وهو عامل ربما يكون قد ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات خلال الموجة الأولى من الإصابات، وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً في بداية الوباء.

وتم تكليف زامبون بإصدار تقرير عن استجابة إيطاليا بهدف تقديم معلومات إلى البلدان التي لم تتأثر بعد.

ونشر التقرير على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت في 13 مايو الماضي، ولكن تمت إزالته بعد يوم واحد، بناء على طلب مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الإستراتيجية رانييري جويرا.


وأكد زامبون لاحقاً في مقابلة مع صحيفة "جارديان" أن جويرا هدده بالفصل ما لم يعدل جزءاً من النص المتعلق بالخطة القديمة.

ولم توضح منظمة الصحة العالمية سبب حذف التقرير لكنها قالت في ديسمبر الماضي إنه "يحتوي على معلومات غير دقيقة وتناقضات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية