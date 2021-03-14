أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسرة "آل عائض" تتقدم بالشكر لأميري عسير ونجران وجميع المشايخ والأعيان

Print
أسرة "آل عائض" تتقدم بالشكر لأميري عسير ونجران وجميع المشايخ والأعيان أسرة "آل عائض" تتقدم بالشكر لأميري عسير ونجران وجميع المشايخ والأعيان
لعزائهم في فقيدهم "الأسمري"

أسرة

قدمت أسرة "آل عائض" من آل سريع بللسمر، خالص الشكر والعرفان للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني، واللواء علي بن عبدالله السعوي مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير، وكل المشايخ والأعيان ومديري ومنسوبي القطاعات الحكومية والأصدقاء، والذين قدموا واجب العزاء في فقيدهم الوالد عبدالله بن عبدالرحمن آل عائض الأسمري، سائلين المولى -عز وجل- أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه.

توجّه بالشكر أبناء الفقيد، وهم كل من: الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري، والمهندس علي بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري، والدكتور بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري، والمستشار الطبي لسمو أمير منطقة عسير، والأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري، والأستاذ عائض بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية