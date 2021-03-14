أسرة "آل عائض" تتقدم بالشكر لأميري عسير ونجران وجميع المشايخ والأعيان

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لعزائهم في فقيدهم "الأسمري"

قدمت أسرة "آل عائض" من آل سريع بللسمر، خالص الشكر والعرفان للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني، واللواء علي بن عبدالله السعوي مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير، وكل المشايخ والأعيان ومديري ومنسوبي القطاعات الحكومية والأصدقاء، والذين قدموا واجب العزاء في فقيدهم الوالد عبدالله بن عبدالرحمن آل عائض الأسمري، سائلين المولى -عز وجل- أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه.

توجّه بالشكر أبناء الفقيد، وهم كل من: الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري، والمهندس علي بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري، والدكتور بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري، والمستشار الطبي لسمو أمير منطقة عسير، والأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري، والأستاذ عائض بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري.