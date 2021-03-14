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الجيش اليمني: مقتل 45 من الحوثيين في معارك بمأرب

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الجيش اليمني: مقتل 45 من الحوثيين في معارك بمأرب الجيش اليمني: مقتل 45 من الحوثيين في معارك بمأرب

مصراوي Masrawy

10:12 م الأحد 14 مارس 2021

صنعاء - (د ب أ)

سقط 45 قتيلاً من مسلحي الحوثيين، اليوم الأحد، في معارك مع قوات الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال قائد عسكري ، لموقع "سبتمبر.نت" الناطق باسم الجيش اليمني، إن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع المليشيا في جبهة المشجح، غربي مأرب، أسفر عن مصرع 45 من المليشيا، وجرح آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير مواقع استراتيجية في جبهة المشجح.

وفي محافظة حجة، شمالي البلاد، تستمر المعارك المسلحة بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي الحوثيين، لليوم الثالث على التوالي.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن قوات الجيش الوطني حققت تقدمًا جديدًا باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد أن تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال اليومين الماضيين.

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